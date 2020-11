Leeds passe aussi un cap au niveau de ses ambitions

Leeds semble être dans la bonne direction pour se maintenir cette saison et le club de Marcelo Bielsa veut encore aller plus loin dans le futur.

Andrea Radrizzani, le président du club coaché par Marcelo Bielsa, a dévoilé ses ambitions dans une interview à BeIN Sports.

"J'ai vu sur les réseaux sociaux que beaucoup de jeunes supporters se tournent désormais vers notre club, Leeds. Les jeunes supportent une équipe pour son style de jeu et son effectif. Ca me rend fier. On est sur la bonne voie. Je rêve d'emmener Leeds en Coupe d'Europe mais chaque chose en son temps."

A noter que Leeds, l'actuel 12e de Premier League, est un promu tout juste monté de la D2 anglaise. La formation de Marcelo Bielsa s'est inclinée 4-1, lundi soir, face à Leicester City, le 2e du championnat