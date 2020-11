Harry Kane franchit un cap et Tottenham prend la tête de la Premier League

Bousculés par West Bromwich Albion, Tottenham a finalement obtenu les trois points grâce à Harry Kane, auteur de son 150ème but en Premier League.

La huitième journée de Premier League s'est poursuivie cet après-midi avec une première rencontre entre West Bromwich Albion et Tottenham. Victorieux, les Spurs deviennent les nouveaux leaders de la Premier League.

Après une première période décevante, les hommes de José Mourinho ont monté en intensité au retour des vestiaires. Grâce à un nouveau but d'Harry Kane inscrit au bout du temps réglementaire (88ème), le club londonien est parvenu à l'emporter sur la plus petite des marges. À noter que l'international anglais a marqué là son 150ème but en Premier League. De son côté, Toby Alderweireld a disputé l'intégralité de la rencontre et a permis à son équipe d'obtenir son deuxième clean-sheet de la saison en championnat. Score final : 0-1 pour Tottenham.

Au classement, les Spurs s'emparent de la tête de la Premier League avec 17 points, en attendant les rencontres de Leicester face à Wolverhampton (15h), puis de Liverpool face à Manchester City (17h30). De son côté, West Brom reste dix-huitième et n'a toujours pas gagné le moindre match cette saison.