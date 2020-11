Le champion de chine est connu, Santini aux anges

Guangzhou Evergrande et Jiangsu Suning se sont retrouvés ce jeudi pour la manche retour de la finale du championnat de Chine.

Jiangsu Suning a remporté ce jeudi le championnat de Chine en battant Guangzhou Evergrande sur le score de 1-2.

Les buts des désormais champions de chine ont été marqués par Eder peu avant la pause (45+3, 0-1) et Alex Texeira (18', 0-2). Il faut noter que le premier but a até marqué sur un coup franc accordé par le VAR alors que l'abitre avait désigné le point de penalty. Pour sa faute, He Chao a été expulsé.

Wei Shiaho a réduite la marque après la pause mais le score ne bougera plus. Jiangsu Suning, l'équipe d'Ivan Santini, est championne face à l'équipe entraînée par Cannavaro. L'ancien Anderlechtois est monté au jeu à la 81ème minute.