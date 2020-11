Solide titulaire en Liga, mais pas les Diables Rouges : Januzaj ne comprend pas pourquoi Martinez ne l'a pas appelé

Quel est le problème avec Adnan Januzaj? Ou plutôt: pourquoi le joueur de la Real Sociedad n'est-il plus un Diable Rouge? Lui-même ne le comprend pas non plus.

Le fan de football belge se demandera ce qui se passe avec Adnan Januzaj, mais quelqu'un qui suit la Liga le sait un peu mieux. Il est vrai que l'ancien joueur de Manchester United a connu quelques mois de moins la saison dernière, mais ... Depuis , il n'a fait que monter dans les tours. Januzaj a donné à la Sociedad un billet européen à la fin de la saison dernière, est actuellement un joueur titulaire de l'équipe et est en tête avec son club en Espagne. C'est-à-dire: au-dessus du Real Madrid et du FC Barcelone. Et pourtant, Roberto Martinez ne l'appelle pas. Son dernier match international - et c'était un très mauvais match - date du match de Saint-Marin en septembre 2019. Januzaj ne le sait pas non plus, rapporte Het Laatste Nieuws. Selon l'entourage du joueur, il n'y a aucune raison de ne pas l'appeler. Il devra tout tenter pour être repéré avant la sélection définitive pour l'Euro en 2021.