Monaco tient bon et retourne le PSG !

Le PSG a dominé et aurait pu mener de trois buts, mais a fini par complètement perdre le fil en seconde période.

Incroyable rencontre sur le Rocher ce vendredi soir entre l'AS Monaco et le PSG. À la pause, les jeux semblaient faits : Monaco prenait l'eau de toutes parts après un début de match solide, encaissant finalement sur un bon service de Di Maria pour Kylian Mbappé (0-1, 25e), qui allait ensuite se faire justice sur un penalty provoqué par Fofana, déjà à la faute sur le premier but (0-2, 37e). La fin de première période serait une succession de regrets parisiens : but refusé de manière discutable, puis latte pour Moïse Kean, et but refusé pour Kylian Mbappé.

Comme galvanisés par le fait de ne pas être complètement largués à la mi-temps, les Monégasques reviendront sur la pelouse avec d'autres intentions. Kevin Volland recolle au score dès la 52e après s'être déjà procuré deux occasions (1-2). Neymar, monté au jeu, tente de changer le sens du match mais c'est bien Monaco qui fait tourner le sens du vent et égalise, encore via Volland (2-2, 65e).

L'improbable se produira ensuite en toute fin de rencontre : Volland, décidément l'homme du match, se procure un penalty devant Diallo (exclu) et laisse à Cesc Fabregas l'honneur de faire 3-2 (84e). Le PSG est groggy et voit Monaco revenir à 4 points, prenant la seconde place temporaire du championnat.