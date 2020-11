Un Zidane agacé répond aux médias

Rattrapé par Villarreal (1-1), le Real Madrid a affiché un visage décevant ce samedi pour le compte de la 10e journée de Liga.

Comme après chaque contre-performance de son équipe, Zinédine Zidane a été interrogé sur son avenir suite à la rencontre. Sauf que cette fois, le coach du Real Madrid s’est montré assez agacé vis-à-vis des journalistes présents en conférence de presse.

"J'ai le même enthousiasme qu'au premier jour, ne vous en faites pas pour ça. Continuez à faire votre travail, et moi je fais le mien", a lâché l'ancein milieu de terrain avant de revenir sur la prestation de son équipe. "On perd deux points, clairement. L'action du penalty, ce sont des choses qui arrivent dans le football... Mais ça me dérange (ce résultat, ndlr) pour l'effort consenti par les joueurs. Il y avait de la place pour empocher les trois points", a souligné le technicien français.

Le Real Madrid devra faire mieux lors de son déplacement très important sur le terrain de l’Inter Milan mercredi en Ligue des Champions.