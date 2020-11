🎥 Bundesliga : Malgré un but de Thorgan Hazard, le Borussia Dortmund chute et laisse le Bayern Munich et le RB Leipzig s'échapper

La neuvième journée de Bundesliga avait débuté hier par un magnifique succès de Wolfsbourg contre le Werder Brême (5-3). Cet après-midi, le spectacle a été au rendez-vous.

Borussia Dortmund-FC Cologne 1-2

Le Borussia Dortmund a chuté contre Cologne. Les visiteurs se sont imposés grâce à un doublé d'Ellyes Shkiri (9e et 60e). Thorgan Hazard avait pourtant réduit le score (74e) mais ce ne fut pas assez. À noter que Thomas Meunier était également titulaire du côté des Marsupiaux.

Le Borussia Dortmund glisse à la troisième place et laisse le Bayern Munich et le RB Leipzig s'échapper.

😱 | Le Borussia Dortmund est mené de deux buts par Köln avec un doublé de Skhiri ! 🇩🇪#BVBKOE pic.twitter.com/gh73DyAYzl — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) November 28, 2020

VfB Stuttgart-Bayern Munich 1-3

Stuttgart avait pourtant bien débuté la rencontre en ouvrant rapidement le score grâce à Tanguy Coulibaly (20e), 0-1. Mais, Kingsley Coman égalisera sur un service de Thomas Müller (38e), 1-1. Puis juste avant la pause, Robert Lewandowski donnera l'avantage au Bayern Munich (45e +1), 1-2. En fin de rencontre, Douglas Costa mettra fin aux espoirs des locaux (87e), 1-3. Avec cette victoire, le Bayern Munich reste leader.

RB Leipzig-Arminia Bielefeld 2-1

Angelino (29e) et Nkunku (47e) ; Klos (76e)

Union Berlin-Eintracht Francfort 3-3

Andrich (2e) et Kruse (6e sp et 82e) ; Silva (27e et 37e) et Dost (79e)

Augsbourg-Fribourg 1-1

Vargas (80e) ; Grigo (64e)