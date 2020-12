Grande première de la saison pour Christian Benteke

Christian Benteke retrouve (enfin) une place dans le onze de Crystal Palace. Le Diable Rouge avait débuté les huit dernières rencontres des Eagles sur le banc, il est cette fois titulaire. Il aura donc l'occasion de faire grimper un temps de jeu en berne: 58 petites minutes de jeu depuis le coup d'envoi de la saison.

L'autre Diable Rouge des Eagles débutera en revanche sur le banc. Comme la semaine dernière à Newcastle, Michy Batshuayi ne fait pas partie du onze de Roy Hodgson.

