Premier League : Everton retrouve le sourire, Chelsea manque une occasion en or

Unique buteur de la rencontre, Gylfi Sigurdsson a donné la victoire à Everton sur penalty. Une défaite qui empêche Chelsea de prendre les devants au classement.

La machine est-elle repartie ? Après avoir connu une période compliquée (3 défaites, 1 nul entre le 17 octobre et le 22 novembre), Everton semble aller mieux. Ce samedi soir, le club de Liverpool a pris les trois points face à une grosse écurie d'Angleterre, Chelsea, dans le cadre de la douzième journée de Premier League.

Un seul penalty aura suffi. En effet, grâce à Gylfi Sigurdsson, qui s'est chargé de transformer la sentence obtenue par son coéquipier Dominic Calvert-Lewin (22ème), les Toffees ont fait la différence. Malgré la domination écrasante de Chelsea en possession de balle (73%), les Blues se sont cassé les dents sur le bloc défensif d'Everton (seulement 1.01 xG d'après Understat). Score final : 1-0.

Au classement, Chelsea manque l'occasion de s'installer provisoirement dans le fauteuil de leader. Les hommes de Frank Lampard restent troisième, à deux points de Tottenham (1er) et Liverpool (2ème) qui joueront demain face à Crystal Palace et Fulham. De son côté, Everton profite du score nul entre les deux équipes de Manchester pour leur passer devant et prendre la septième place.