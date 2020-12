Très lourde amende et retrait de permis de 9 mois pour le capitaine d'Aston Villa

Jack Grealish a été privé de permis de conduire pour une durée de 9 mois et condamné à une amende qui s'élève à 88 000 euros.

Le joueur anglais, qui avait bu, s'est vu retirer son permis suite à un accident de voiture durant le confinement. Grealish est entré en collision avec deux véhicules garés comme le montrent les images diffusées par la West Midlands Police.

Cet incident intervient après un excès de vitesse survenu le 18 octobre.

#BANNED | An international footballer who crashed into parked vehicles and mounted a pavement has been banned from driving today.



Jack Grealish had disobeyed lockdown rules to meet friends at the time.



Full story ➡️ https://t.co/flcMOxwc1A



Watch the video ⬇️ pic.twitter.com/Sn47CGg4IG