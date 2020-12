🎥 0-7! Liverpool écrase Crystal Palace

Les Reds n'ont pas fait dans le détail sur la pelouse des Eagles. PremiÚre place confortée pour Liverpool en Premier League.

Liverpool est de retour au sommet de la Premier League, depuis sa victoire arrachée contre Tottenham mercredi dernier, et les Reds avaient visiblement envie de fêter ça, samedi après-midi, sur la pelouse de Crystal Palace.

Les coéquipiers de Christian Benteke, qui était suspendu, et de Michy Batshuayi, qui a disputé les 20 dernière, minutes, ont rapidement sombré. Un but de Takumi Minamino, le premier en Premier League pour le Japonais, avait permis à l'équipe de Jurgen Klopp d'ouvrir la marque après seulement trois minutes de jeu. Sadio Mané et Roberto Firmino ont creusé l'écart avant la pause.

Le voici le 1er but de @takumina0116 en @premierleague đŸ”„đŸ”

Le Japonais ouvre le score après 3 minutes à peine sur la pelouse de @CPFC 👌 #Voosport pic.twitter.com/sHw10639dA — VOOsport (@VOOsport) December 19, 2020

Mais la rencontre a tourné à la correction en seconde période. Jordan Henderson a d'abord alourdi la marque, avant le show Mo Salah. Monté au jeu à 30 minutes du coup de sifflet final, l'Égyptien a d'abord offert le cinquième but à Roberto Firmino, avant d'y aller de son propre doublé et de clôturer la rencontre d'une merveille de frappe enroulée.

Victoire 0-7 pour les Reds qui confirment leur victoire de mercredi. Preuve de l'aspect historique de cette claque infligée aux Eagles: c'est la première fois que les Reds inscrivent sept buts en déplacement en Premier League. La dernière fois, c'était en 1991, juste avant que le championnat anglais ne devienne la Premier League.

Bref, Liverpool est lancé et creuse l'écart: six points d'avance sur Tottenham, en attendant la rencontre des Spurs qui accueillent Leicester Ciy, dimanche après-midi.