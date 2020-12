Le coup de gueule du papa de Thibaut Courtois, oublié du gala du sport belge

Charles De Ketelaere, Espoir de l'année, est le seul footballeur à avoir été récompensé au gala du sport belge, vendredi soir. Thibaut Courtois, lui, ne faisait même pas partie des nominés... ce que son père, Thierry, ne comprend pas.

C'est, assez logiquement, Wout Van Aert qui a été récompensé par le trophée de Sportif Belge de l'Année. Mais ce que ne comprend pas Thierry Courtois, c'est l'absence de Thibaut Courtois parmi... les 25 nominés.

Il y avait pourtant cinq Diables Rouges dans cette liste (Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Dries Mertens et Youri Tielemans). Mais étrangement pas de place pour Thibaut Courtois, champion d'Espagne, vainqueur de la supercoupe avec le Real et lauréat du trophée Zamora qui récompense le meilleur gardien de Liga.

"Je ne comprends pas qu'il n'y soit pas, alors qu'il a gagné trois trophées", explique son père, Thierry, à l'Avenir. "Je pense qu'en Belgique on ne respecte pas les plus grands athlètes." Etonnant, en tout cas, pour celui qui a été élu Sportif Belge de l'année en 2014 et qui a mis tout le monde d'accord, à Madrid, en 2020.