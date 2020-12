2020, l'année du rêve brisé

L'année 2020 aurait pu être la plus belle de l'histoire du club, mais le rêve s'est brisé à Lisbonne. Depuis, le PSG navigue en eaux troubles.

Depuis le rachat du club par les Qataris (en 201), le PSG est on le sait passé dans un autre monde, a pris une autre dimension. Les stars sont arrivées, le club a collectionné les titres en France mais l'objectif déclaré des Parisiens, c'est de gagner la Ligue des Champions.

L'année 2020 restera donc spéciale pour les joueurs de la Capitale française. Le titre de champion de France, la victoire en coupe de la Ligue, celle en Coupe de France: c'est habituel. Retourner le Borussia Dortmund pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions: c'est une autre histoire.

Puis le covid est arrivé et a transformé la suite de la compétition: un final 8 à Lisbonne. Le miracle de l'Atalanta, la domination face à Leipzig avant la déception face au Bayern. Les hommes de Thomas Tuchel ne sont pas passés loin de la montre en or.

Depuis, c'est la soupe à la grimace et c'est peu de le dire. Les Parisiens ont perdu beaucoup de joueurs importants cette année (Thiago Silva, Cavani, Meunier) et certains jeunes sont partis voir ailleurs. Les résultats? En dent de scie: les Parisiens se sont qualifiés en Ligue des Champions mais ont perdu contre Lyon et surtout Marseille en championnat et à domicile et ne sont pas en tête du championnat.

Le pire pour les champions de France, c'est tout ce qui se passe dans les travées du Parc des Princes. Thomas Tuchel est très vivement critiqué, en premier par Léonardo, puis la presse, enfin par les supporters dont il n'a plus le soutien. Son contrat ne sera pas prolongé et un nouveau coach arrivera sur le banc des Parisiens.

Mais 2021 sera compliqué pour le PSG. Il y a d'abord des joueurs à prolonger et Mbappé semble plus proche d'un départ que d'une prolongation. Neymar de son côté semble enfin trouver son bonheur à quelques kilomètres de la Tour Eiffel. Ce sont surtout les futurs transferts qui feront l'actualité... l'ombre de Messi plâne au-dessus du Parc.