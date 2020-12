📷 Le message fort de Cristiano Ronaldo après l'humiliation de la Juventus : "Croyez en nous, croyez en cette équipe"

La Juventus a terminé l'année 2020 sur une défaite humiliante à domicile face à la Fiorentina.

Si la Juventus a brillé cette année, les supporters ne retiendront certainement pas le match de mardi soir, le dernier de 2020, face à la Fiorentina. Humiliés à domicile (0-3), Cristiano Ronaldo et ses équipiers s'en veulent terriblement. "CR7" a d'ailleur posté un message sur les réseaux sociaux et annonce la couleur pour la reprise après la trêve.

"Hier, avec un mauvais résultat et une performance loin d'être acceptable, nous avons terminé l'année 2020. Une année spéciale à plusieurs points de vue. Des stades vides, les protocoles COVID, les matches reportés, les longs arrêts et un calendrier vraiment serré. Mais ce n'est pas une excuse. Nous savons que nous devons donner encore plus, dans le but de jouer encore mieux et de gagner. Nous sommes la Juventus ! Et nous ne pouvons rien nous permettre à part être excellents sur un terrain !", tel est le message envoyé par la star portugaise.

"J'espère que ce court repos nous aidera à revenir plus forts et plus unis que jamais parce que la saison est loin d'être terminée et nous espérons qu'à la fin nous pourrons célébrer, à nouveau, avec nos tiffosi. Croyez en nous, croyez en cette équipe autant que nous croyons en vous et nous vous le rendrons."