🎥 Le corner complètement manqué de Werner qui résume sa méforme à Chelsea

Chelsea a pris l'eau ce dimanche avec sa défaite 1-3 face à Manchester City. Les Blues vivent des semaines compliquées, tout comme Timo Werner. L'attaquant allemand symbolise la méforme du club de Londres ces derniers temps.

Depuis le début de saison, l'attaquant de 24 ans a inscrit huit buts en 24 rencontres toutes compétitions confondues mais il n'a plus trouvé le chemin des filets depuis le 7 novembre...

Ce dimanche, Werner s'est fait remarqué en manquant complètement un corner. Ce geste symbolise le manque de confiance qui habite l'Allemand depuis ces trois derniers mois. Mais aussi celle de ses coéquipiers. Les Blues affichent un maigre bilan de 4 points sur 18 sur les six dernières rencontres.

TIMO WERNER HAS JUST KICKED THE CORNER FLAG😂😂 #CHEMCI #flop pic.twitter.com/wYBjwaCuzm