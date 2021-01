FA Cup: Everton a dû attendre les prolongations pour se défaire d'un club de championship

Everton ne retrouve pas sa meilleure forme et les hommes d'Ancelotti ont eu toutes les peines du monde pour accéder au tour suivant en FA Cup.

Pour son entrée en FA Cup, à domicile contre l'équipe de Championship de Rotherham United, Everton a dû se montrer très patient.

Les hommes d'Ancelotti ont pourtant ouvert le score assez tôt dans la rencontre, par Tosun (9', 1-0). On pensait les Toffees sur une voie royale mais le deuxième but, synonyme de break et de soulagement, n'est jamais tombé.

Du coup, l'adversaire en a profité et l'égalisation est tombée en seconde période via Olosunde (56', 1-1). Malgré une pression de chaque instant et un but refusé pour une position de hors-jeu décelée par l'oeil de lynx du VAR, Everton ne marque pas le deuxième but.

Enfin du moins dans le temps règlementaire puisqu'au début des prolongations Doucouré s'en est allé donner la victoire de son équipe (96', 2-1). Rotherham ne reviendra plus. Mission accomplie pour Everton, mais Dieu que ce fut compliqué.