Ligue 1: première victoire pour Pochettino, Denayer sauve Lyon

Grosse soirée de football en Ligue 1 puisque toutes les équipes jouaient ce samedi soir à 21h00. Marseille et Lyon se sont pris les pieds dans le tapis.

Le PSG va un peu mieux, merci pour lui. Contre Brest au Parc des Princes, les hommes Mauricio Pochettino ont remporté leur première victoire en 2021, la première aussi pour l'entraîneur argentin. Une victoire nette et sans bavure sur le score de 3-0 (Kean, Icardi et Sarabia).

L'Olympique Lyonnais, adversaire des Parisiens dans la course au titre, a perdu des points sur la pelouse de Rennes (où Doku était titulaire). Rennes a mené 2-0 mais dans les dernières minutes les Lyonnais se sont réveillés et ont égalisé via Depay et Denayer (2-2).

L'Olympique de Marseille, avec Payet sur le banc, a concédé un nul vierge et peu glorieux sur la pelouse de Dijon.

Au classement, Lyon est en tête avec 40 points, soit un de plus que le PSG et Lille.