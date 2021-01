Prolongation de contrat : le clan Ramos tape du poing sur la table

Le Real n'est pas encore assuré de conserver son capitaine pour la prochaine saison.

A en croire Sergio Ramos (34 ans, 14 matchs et 2 buts en Liga cette saison) et son entourage, beaucoup de rumeurs le concernant sont infondées. Le clan du défenseur central du Real Madrid, sans donner un véritable entretien, s’est effectivement confié au média local ABC pour décrire sa situation.

Et contrairement à ce que l’on entend ces dernières semaines, l’Espagnol n’a pas reçu la moindre proposition et ne discute avec aucun autre club. Logique puisque son frère et agent René Ramos ne l’a proposé à personne malgré son contrat qui expire en juin prochain. Ramos n’est donc pas sur le marché à l’heure actuelle, ce que le Paris Saint-Germain et Liverpool, ses prétendants annoncés, ont bien compris. Quant à la Maison Blanche, là non plus, le Merengue n’aurait reçu aucune offre de prolongation alors que ses dirigeants affirment le contraire.

Une situation qui déçoit le capitaine madrilène, prêt à attendre jusqu’en février avant d’ouvrir la porte à ses admirateurs.