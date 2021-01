Seydou Sy, champion de France avec Monaco, se cherche un club: "Je ne pensais pas en arriver là"

Nous sommes allés, il y a quelques semaines, à la rencontre de Clement Tainmont qui se cherchait un club. Nous avons cette fois pris contact avec un champion de France, qui est dans le même cas que l'ancien Carolo.

Seydou Sy a 25 ans. Le gardien de but Sénégalais a un beau parcours derrière lui: "J'ai quitté le Sénégal pour aller à Milan. Je m'y entraînais avec la Primavera. J'ai beaucoup appris là-bas, c'est une belle expérience même si je n'ai pas cotoyé les joueurs de l'équipe A."

Ensuite, c'est direction le Sud de la France et Monaco: "J'ai joué à Nice un tournoi de la Francophonie avec le Sénégal. Monaco m'a repéré et j'avais l'occasion de signer un contrat pro et de m'entraîner avec l'équipe première. C'était Ranieri qui était l'entraîneur à l'époque. Je m'entraînais avec Subasic, Romero ou encore Flavio Roma. J'allais ensuite jouer en CFA le week-end."

Les années passent, Jardim est arrivé et il reçoit sa chance: "J'ai joué mon tout premier match contre Lyon, je m'en souviendrai toute ma vie". Mais malheureusement, il n'aura joué que 8 rencontres avec le club de la Principauté. En fin de contrat en juin 2020, il se cherche un club depuis.

Je m'entraîne avec Sébastien Frey

"Je ne pensais pas que j'allais rester comme ça sans rien pendant des mois. Pour le moment je m'entraîne avec un club de National 2, Saint-Jean. L'entraîneur des gardien c'est Sébastien Frey, c'est un ancien grand gardien. Depuis je cherche une solution. Je ne serais pas contre de jouer en Belgique, je veux juste retrouver un groupe, des matches, et je n'oublie pas l'équipe nationale du Sénégal. Edouard Mendy a eu le même parcours que moi, et il est à Chelsea. Je m'inspire de son histoire".

