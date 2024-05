Un club de Pro League fonce sur Timmy Simons, promu avec Dender

Timmy Simons a réussi à promouvoir la modeste équipe de Dender en Pro League. Un exploit qui n'est pas passé inaperçu.

Tandis que le tour final de Challenger Pro League bat son plein, nous avons déjà nos deux équipes promues directement en Pro League pour la saison prochaine.

Il s'agit du Beerschot, champion, et de Dender. Le club basé à Denderleeuw retrouve la Pro League après de nombreuses années. Le coach Timmy Simons est évidemment l'un des grands acteurs de cette montée.

Westerlo veut Timmy Simons comme entraîneur

Récemment, l'ancien Diable Rouge a évoqué son avenir. Un départ de Dender n'est selon lui pas impossible. "Je suis ambitieux et je veux aller aussi haut que possible. Je ne dis jamais jamais. Cependant, je suis sous contrat à Dender et un départ n'est envisageable que si les trois parties sont d'accord."

Selon les informations du Nieuwsblad, un club de Pro League ciblerait avec insistance Timmy Simons : Westerlo. En recherche d'un nouvel entraîneur après le départ de Rik De Mil à l'issue de la phase classique. Les Campinois auraient placé Timmy Simons en tête de leur liste.

Westerlo serait donc très intéressé et s'efforcerait à trouver un accord. Simons, sous contrat jusqu'en 2025 avec Dender, serait ouvert à la proposition. Les prochains jours pourraient nous en dire plus...