"Des fautes ont été commises" : le bilan touchant de sincérité de Noa Lang après sa saison pourrie

Noa Lang sort d'une saison compliquée avec le PSV. Mais il compte bien tirer les leçons de ces derniers mois, y compris sur le plan médical.

Cette saison, Noa Lang n'a pu débuter que huit matchs d'Eredivisie avec le PSV. Vu la carburation offensive de l'équipe, son absence n'a été que peu ressentie. Mais cela ne l'a pas empêché de se faire remarquer d'une triste manière lors des festivités.

L'attaquant néerlandais ne s'en cache pas, ces derniers mois ont été frustrants : "Chaque match, c'était frustrant de voir mon équipe jouer et ne pas pouvoir participer à cause de ce problème aux ischio-jambiers, dont je souffre depuis août, mais qui n'a été découvert seulement en janvier à cause de trois diagnostics erronés".

Sur son compte Instagram, il est ainsi revenu sur ces rechutes à répétition : "Le problème semble bien pire que ce qui avait été signalé au départ. Et cela expliquait pourquoi chaque fois que je recommençais à grapiller des minutes, mes ischio-jambiers recommençaient à me déranger. Des erreurs ont été commises, mais je n'en veux à personne".

Noa Lang déjà tourné vers la saison prochaine

"Mais j'ai toujours gardé le sourire [...] Le PSV est un club familial et chaleureux, et je suis reconnaissant d’en faire partie. Même si personnellement, cela n’a pas été le cas pour moi ces derniers mois. Je suis fier de mon équipe et je me concentre déjà sur la saison prochaine, au cours de laquelle nous remporterons tous les trophées ensemble".

Avec un contrat jusqu'en juin 2028, Noa Lang aura encore beaucoup d'occasions de se monter avec le PSV...si son corps le laisse tranquille. Sa créativité ne sera en tout cas pas de trop pour amortir le départ potentiel d'un certain Johan Bakayoko cet été.