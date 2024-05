Un départ de l'Antwerp cet été ? Vincent Janssen répond aux rumeurs et laisse un gros indice

Vincent Janssen s'est relancé en signant à l'Antwerp. Le Néerlandais a marqué de nombreux buts. Mais cette saison, cela va un peu moins bien. Penserait-il à quitter Anvers ?

L'Antwerp est indéniablement dans la fin d'un cycle. Mark van Bommel partira bientôt et Janssen a déjà indiqué que son avenir dépendra peut-être du départ de l'entraîneur. Van Bommel est cité au Feyenoord, le Bayern de Munich et l'AC Milan.

"J'ai déjà dit que je ne jouerai plus jamais aux Pays-Bas", déclare-t-il dans une interview accordée à Gazet Van Antwerpen. "Non, je ne sais pas ce qu'il (van Bommel) va faire. J'ai une bonne relation avec l'entraîneur - le meilleur coach avec qui j'ai jamais travaillé. Je me sens super bien avec lui. Son départ me chagrinerait."

Rien n'a encore été officialisé, mais le vestiaire est déjà au courant depuis un certain temps. Janssen réfléchit encore à son avenir. "Je suis vraiment heureux ici. Vraiment."

"Ma femme est contente. Je vis près de ma famille et je travaille avec des gens formidables. La question est de savoir comment l'Antwerp se positionne. Cela sera peut-être clarifié dans quelque temps."

Il y a des rumeurs circulant concernant la MLS et le buteur de 29 ans...ne serait pas contre. "Ma femme est originaire du Texas. À long terme, nous nous installerons définitivement en Amérique. J'ai l'ambition d'y jouer au football un jour dans ma vie, si le bon club se présente."