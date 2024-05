Exclusif : Jonathan David veut ramener Lille en Ligue des Champions : "Il y a toujours des moments difficiles dans une saison"

Cette saison encore, Jonathan David empile les buts avec Lille. Mais face à Lyon, les Nordistes ont pris un sacré coup sur la tête.

C'est avec le brassard de capitaine autour du bras que Jonathan David a joué contre Lyon. Très en forme ces dernières semaines, l'attaquant canadien a délivré un assist. Mais il n'a rien pu faire face à la remontada lyonnaise dans les toutes dernières minutes. Il nous fait part de son ressenti.

Jonathan vous avez mené 2-0 et 3-2 mais en 4 minutes, Lyon arrache la victoire. Lille a encore raté l'occasion pour monter sur le podium. Pensiez-vous que le match était gagné à 3-2 ?

"Je ne pense pas qu'on croyait avoir déjà gagné. On mène 2-0 puis on a encaissé deux buts, mais on a quand même réussi à reprendre l'avantage. Il fallait tenir, il restait encore pas mal de temps. On ne pensait pas que c'était fini. Il fallait rester compacts tous ensemble et solides... mais Lyon a quand même marqué deux fois".

Les trois premiers se qualifieront pour la Ligue des Champions. Pense-tu que Lille peut encore accrocher cette troisième place ? Brest a un avantage de deux points sur vous et ils restent que deux matchs à jouer.

"C'est dur car il ne reste que deux matchs. Il faut être focus sur nous-mêmes et la chose la plus importante, c'est de gagner nos deux prochains matchs. Le reste on ne peut pas contrôler, on peut contrôler seulement ce que l'on fait nous."

De retour en forme au bon moment

Cette saison, tu as connu un debut difficile avec seulement 2 buts inscrits sur les 12 premiers matchs.. avant d'enfiler 17 buts au total. Pourquoi ces problèmes d'août à novembre ?

"Il y a toujours des moments difficiles dans une saison. Mais l'équipe était en bonne santé et c'est ça qui compte le plus. Tout ce que je devais faire, c'était continuer à travailler pour revenir à mon meilleur niveau".

Tu es quelqu'un qui a besoin de marquer pour se sentir en confiance... comme tous les attaquants.

"Nous, les avant-centres, on a toujours ce sentiment que dès que l'on marque, personne ne peut nous freiner. Et c'est ce que je veux faire à chaque match : dès que j'ai une opportunité, j'essaie de la mettre au fond".