🎥 Avec un grand Eden Hazard, le Real Madrid s'impose à Alavés

Et revoilà Eden Hazard ! Ce samedi soir, le Real Madrid a pu compter sur la très bonne performance du capitaine des Diables Rouges pour l'emporter contre le Deportivo Alavés, dans le cadre de la 20ème journée de championnat. Le numéro 7 de la Casa Blanca a inscrit un but et délivré une passe décisive.

C'est Casemiro qui a lancé les hostilités en ouvrant le score (15ème). Ensuite, Karim Benzema a profité d'une superbe talonnade de l'international belge pour faire le break, avant que ce dernier n'aggrave le score par lui-même. Profitant d'une passe lumineuse de Toni Kroos, l'ancien joueur de Chelsea n'a pas tremblé et a marqué son troisième but de la saison juste avant la mi-temps (45ème+1).

D'après Squawka, c'est la première fois depuis le début de son aventure en Espagne que le joueur de 30 ans est parvenu à inscrire un but et à délivrer une passe décisive dans un match à l'extérieur. Il a ensuite cédé sa place peu après l'heure de jeu, pour être remplacé par Vinicius Junior (63ème). Pour finir, Karim Benzema y est allé de son doublé (70ème), alors que le Deportivo avait réussi à réduire l'écart par l'intermédiaire de Joselu (59ème). Score final : 1-4.

Eden Hazard has both scored and assisted in an away league game for Real Madrid for the first time.



