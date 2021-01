Officiel : Le Bayer 04 Leverkusen accueille Jeremie Frimpong

Jeremie Frimpong rejoint le Bayer Leverkusen. L'international U20 néerlandais passe du Celtic Glasgow, champion d'Écosse, à l'actuel 3e de Bundesliga où il a paraphé un contrat jusqu'au 30 juin 2025. Le transfert estimé à 12 millions d'euros.

"Il est techniquement fort, exceptionnellement rapide et a une volonté d'attaque prononcée", a expliqué le directeur sportif Simon Rolfes. Passé par l'Academy de Manchester City, le droitier portera le numéro 30 à Leverkusen.

🚨 TRANSFER NEWS 🚨



Jeremie Frimpong joins the Werkself from @CelticFC on a 04-year deal! pic.twitter.com/Lt5Luy4QtV