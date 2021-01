🎥 Premier League : Les Reds retrouvent des couleurs à Tottenham

La 20e journée de Premier League se termine avec l'affiche entre Tottenham et Liverpool.

Après cinq rencontres de suite sans victoire, les Reds ont besoin d'une victoire pour rester dans le sillage du quatuor de tête, alors que Tottenham revient bien dans le coup avec quatre rencontres consécutives sans défaite.

Au terme d'une première période plaisante et équilibrée, Les Reds ouvraient le score via Firmino. Le Brésilien profitait d'un bon travail de Sadio Mané, mais profitait surtout d'une hésitation fatale entre Dier et Lloris (45e+4).

Après la pause, Liverpool restait tranchant et Mané enconre lui mettait Hugo Lloris à rude épreuve. Sa frappe poussait le portier français à la faute, et Alexander-Arnorld profitait pour inscrir le second but (47e).

Tottenham (sans Toby Alderweireld resté sur le banc) ne tardait pas à réagir et Hojbjerg d'une lourde frappe (49e) ramenait les Spurs dans le coup.

Mais Liverpool restait maître et Sadio Mané profitait d'une erreur de Rodon (65e) pour planter le 1-3. Divock Origi a remplacé Roberto Firmino en toute fin de rencontre (87e).

Les Reds ont pu mettre fin, et de belle manière, à une série de cinq rencontres sans victoire en championnat et remontent à la 4e place du classement. Tottenham est 6e.