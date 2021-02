Le médecin des Diables Rouges inquiet à propos d'Eden Hazard : "Il est dans un cercle vicieux"

Le capitaine des Diables Rouges a une nouvelle fois été victime d'une blessure et devrait être sur la touche pour quatre à six semaines.

Eden Hazard a de nouveau été victime d'une rechute et devrait être écarté des terrains pendant plusieurs semaines à cause de sa blessure musculaire. Une catastrophe pour le Real Madrid et pour les Diables Rouges à quelques mois de l'Euro.

"On attend les détails pour en savoir plus, mais c'est clair que c'est inquiétant. Les blessures à ce stade de la saison ne sont pas inquiétantes pour l'Euro, c'est même une période de repos. Mais avec Eden c'est différent", a confié Kristof Sas au Nieuwsblad.

"C'est une autre rechute, une situation chronique qui va toujours mal à la fin. D'abord la cheville, puis les blessures musculaires. Eden est dans un cercle vicieux et il n'est pas facile d'en sortir. Ce qui arrive avec ses muscles est troublant. Un footballeur doit être capable de donner des coups de pied, de tourner, de sauter, le tout à grande vitesse. Et, bien sûr, c'est plus difficile lors de la rééducation", a ajouté le médecin de l'équipe nationale belge.

Eden Hazard n'a pas l'occasion de jouer beaucoup de matches cette saison et pourrait donc arriver à l'Euro avec les Diables avec un cruel manque de rythme. "La situation n’est pas encore dramatique pour nous, mais il doit sortir d’urgence de cette impasse."