🎥 Premier match, premier doublé: Jesse Lingard régale déjà avec West Ham

Devenu un second couteau à Manchester United, l'Anglais a bien l'intention de profiter de son passage à West Ham pour se relancer./ Et ça démarre fort!

Jesse Lingard n'avait plus voie au chapitre à Manchester United en début de saison. Il avait à peine participé à trois rencontres (en FA Cup et en Coupe de la Ligue), et n'avait pas joué la moindre minute en Premier League.

Prêté à West Ham dans la dernière ligne droite du mercato, il faisait ses débuts londoniens mercredi soir et il n'a pas laissé passer l'occasion. Car si c'est Tomas Soucek qui avait ouvert le score, l'ailier anglais a inscrit un doublé pour conforter la victoire des Hammers à Aston Villa (1-3).

Deux buts, c'est déjà mieux que sur l'ensemble de la saison passée en Premier League: il n'avait marqué qu'une seule fois, à la toute dernière minute du dernier match de la saison contre Leicester City. Le début d'une nouvelle ère? C'est évidemment ce qu'espère Jesse Lingard qui a l'Euro dans un coin de la tête, mais qui n'a plus été appelé en sélection depuis le Final Four de la Nations League en juin 2019.