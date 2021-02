Pochettino s'énèrve: "Il est impliqué, humble et professionnel "

Le coach argentin du PSG a remis l'église au milieu du village.

Après la nouvelle blessure de l'attaquant du Paris Saint-Germain Neymar (29 ans, 11 matchs et 6 buts en L1 cette saison), touché à l'adducteur gauche et absent pour 4 semaines, les quotidiens Le Parisien et L'Equipe ont évoqué les doutes en interne du club de la capitale sur l'hygiène de vie de l'international brésilien. Devant les médias ce vendredi, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino n'a pas caché son agacement face à cette rumeur.

"Je n’ai pas lu ce dont vous me parlez. Je n’ai pas vu ça. Cela ne vient pas du club. Neymar est un grand professionnel, un garçon très humble, très impliqué au club. Nous le connaissons, nous pouvons dire que c'est un professionnel avec un talent énorme. Neymar est l’un des trois ou cinq meilleurs joueurs au monde. C’est quelqu’un de très professionnel, qui montre chaque jour un engagement très important envers le club. Après 40 jours passés ici, on a la chance de le connaître et de voir ses qualités humaines et professionnelles. Parfois, c’est bien d’écouter ce que disent les entraîneurs sur leurs joueurs en conférence de presse...", a fustigé le technicien argentin, remonté.