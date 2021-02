🎥 Liga : avec un grand Lionel Messi, le Barça attend le PSG de pied ferme

Auteur d'un doublé contre le Deportivo Alavés ce samedi soir, Lionel Messi a été l'un des artisans majeurs de la victoire de son équipe. Une victoire qui permet à ses coéquipiers de faire le plein de confiance avant le choc face au PSG.

Barcelone est prêt à en découdre. Ce samedi, le club catalan s'est largement imposé face au Deportivo Alavés, dans le cadre de la 23ème journée de Liga. À trois jours du duel qui l'opposera au Paris Saint-Germain (mardi) en C1, le Barça a déroulé au Camp Nou. Retour sur les résultats du soir en Espagne.

FC Barcelone - Deportivo Alavés :

À domicile, les Blaugrana n'ont fait qu'une bouchée de leur adversaire du jour. Lionel Messi et Francisco Trincão, chacun auteur d'un doublé, ont porté leur équipe jusqu'à la victoire. Score final : 5-1 pour Barcelone. Grâce à cette large victoire, les hommes de Ronald Koeman remontent à la hauteur du Real Madrid. Au classement, le club catalan est deuxième à 8 points de l'Atlético (1er).

ūüźź | Quel but de Leo Messi ! ūüėćūüĒ•#BarçaAlavés pic.twitter.com/GpNNYAhDWA — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 13, 2021

Séville - Huesca : les Rojiblancos poursuivent leur série

Le club Andalou a fait le boulot sans briller cet après-midi contre la lanterne rouge du championnat. Grâce à un but de Munir El Haddadi peu avant l'heure de jeu (57ème), les Sevillistas l'ont emporté sur la plus petite des marges. Score final : 1-0 pour Séville. C'est la 9ème victoire consécutive toutes compétitions confondues des hommes de Julen Lopetegui, la septième sans encaisser de but.

Eibar - Valladolid : statu quo en bas de tableau

Concurrents directs dans la lutte pour le maintien en première division, Eibar et Valladolid n'ont pas pu se départager ce samedi. En première période, Kike Garcia a répondu à l'ouverture du score de Roque Mesa sur penalty. Score final : 1-1. Avec ce résultat, les deux équipes restent à égalité de points (21) même si le club basque (17ème) devance Valladolid (18ème) à la différence de but.