Mourinho remet Gareth Bale à sa place

Cela ne se passe pas comme prévu pour Gareth Bale à Tottenham.

Absent face à Everton (4-5, a.p.) mercredi en FA Cup, l'ailier de Tottenham Gareth Bale (31 ans, 6 apparitions et 1 but en Premier League cette saison) disposait d'une gêne, mais aucune blessure n'avait été détectée lors des examens médicaux. Et ce vendredi, l'entraîneur des Spurs José Mourinho a recadré l'international gallois, qui se disait prêt sur le réseau social Instagram après "une bonne séance" d'entraînement.

"Je dois admettre que cette publication nécessite des précisions. Il y avait une contradiction entre ce post et la réalité. Depuis le début de saison, par rapport à tout, je tente d'être discret et de tout gérer en interne. Mais il faut faire face à cette situation. Sans doute que cette publication n'était même pas de sa responsabilité. Mais qu'elle montre une bonne séance d'entraînement et qu'il soit opérationnel, ce n'était pas bien", a soufflé le technicien portugais.