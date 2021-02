🎥 Auteur d'un doublé, Romelu Lukaku permet à l'Inter de prendre la tête de la Serie A

Le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges était en grande forme ce dimanche avec un doublé inscrit avant la mi-temps (2-0). Il a aidé son équipe à s'imposer 3-1 face à des Romains qui étaient sur une sacrée série de victoires.

Après avoir ouvert le score sur penalty (22e), Lukaku a doublé la mise juste avant la mi-temps (45e), pour rejoindre Cristiano Ronaldo en tête du classement des buteurs de la Serie A avec 16 réalisations.En outre, le Diable Rouge a marqué les 299e et 300e buts de sa carrière professionnelle et compte d’ores et déjà 22 buts inscrits toutes compétitions confondues cette saison avec les Nerazzurri.

Escalante réduira l'écart à l'heure de jeu (61e), mais Lautaro Martinez faisait vite le break trois minutes plus tard en signant le 3-1 (64e). L'Inter devance son voisin milanais défait par La Spezia hier et prend la tête de la Serie A. Les Romains eux sont septièmes.

💥| Lukaku permet à l'Inter de mener du point de penalty ! 💪#InterLazio pic.twitter.com/ReryxcVZKe — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 14, 2021