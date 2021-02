Neymar: Pochettino ne prendra pas le moindre risque

Le Brésilien a manqué le match de Barcelone en Ligue des Champions et le but n'est pas de le remettre sur le pré le plus rapidement possible.

Blessé aux adducteurs contre Caen (1-0), le 10 février en Coupe de France, Neymar (29 ans, 18 matchs et 13 buts toutes compétitions cette saison) manquera environ quatre semaines de compétition. Et pas question pour son entraîneur Mauricio Pochettino de précipiter un retour de l'attaquant brésilien. "La rééducation de Ney suit le calendrier de notre secteur médical. Le plan va au-delà d'un résultat. Ce programme fixé sera respecté. Ce que l'on veut, c'est le bien-être du joueur, ce qu'on attend c'est qu'il récupère le plus vite possible et de la meilleure manière. Son retour sera indépendant du résultat des matchs", a assuré le coach parisien en conférence de presse. Neymar n'est pas certain de pouvoir disputer le match retour face au Barça, le 10 mars, mais le PSG a prouvé qu'il était capable de gagner sans lui.





