Le grand oral européen de Thomas Tuchel

Thomas Tuchel débarque en Ligue des Champions avec sa nouvelle équipe de Chelsea. Un test grandeur nature pour l'Allemand, finaliste de la dernière édition avec le PSG.

Thomas Tuchel a relancé Chelsea. Arrivé vers la fin du moins de janvier, l'entraîneur allemand qui est passé par Mayence, Dortmund et le PSG est invaincu sur ses 7 matches à la tête des Blues. Mais il y a un bémol d'après les suiveurs de la Premier League: les adversaires de ces premières rencontres.

A part Tottenham (et une victoire 0-1), Chelsea n'a pas affronté des équipes du top 6: Southampton, Newcastle, Barnsley, Sheffield, Burnley et Wolverhampton ont été les victimes des Blues version Tuchel. Mais les prochaines semaines seront importantes pour le nouveau staff.

En Premier League, le calendrier s'annonce infernal: Manchester United, Liverpool, Everton et Leeds. Mais avant cela, il y a la Ligue des Champions et le "déplacement" à l'Atlético Madrid. Suite aux conditions sanitaires, cette rencontre se jouera en effet à Bucarest, ce qui changera une certaine donne mais ce n'est pas le sujet.

Le challenge qui attend Thomas Tuchel, c'est le leader de la Liga et même si ces derniers sont dans le creux avec un bilan de 1 points sur 6 en championnat, les Colchoneros sont toujours compliqués à éliminer lors d'une confrontation en aller/retour.

De plus, le nul de ce week-end à Southampton a fragilisé un peu l'équipe à cause d'un évènement assez particulier. Entré au jeu à la mi-temps, Hudson-Odoi a été sorti par son entraîneur 20 minutes plus tard. Tuchel avait annoncé avoir peu apprécié l'attitude du jeune joueur offensif. Ce match de Ligue des Champions est donc un gros tournant dans la toute nouvelle carrière de l'entraîneur allemand. Diego Simeone l'attend de pied ferme.