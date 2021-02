Les supporters de Marseille sont "plus soulagés que heureux"

Le changement de présidence à l'Olympique de Marseille semble faire des heureux.

Le président des Dodger's, Christian Cataldo, s'est exprimé sur le remplacement de Jacques-Henri Eyraud par Pablo Longoria au poste de président de l'Olympique de Marseille. Une nouvelle accueillie forcément avec le sourire par le patron de l'un des principaux groupes de supporters de l'OM, qui réclamait le départ de "JHE" depuis de nombreuses semaines.

"Nous sommes soulagés plus qu'heureux. Nous sommes soulagés parce qu'on s'attendait à une lutte longue et difficile. On était déterminé, on était unis, plus que jamais. Nous avions été attaqués comme jamais, menacés comme jamais. Jacques-Henri Eyraud n'a pas mesuré qu'il ne s'est pas attaqué aux groupe de supporters, il ne s'est pas attaqué à une ville, il ne s'est pas attaqué à un club, il s'est attaqué à un peuple. Quand vous avez en face de vous un peuple, c'est dur de résister", a expliqué Cataldo à France Info.

"Nous sommes contents que Frank McCourt veuille discuter avec nous, c'est très bien, a poursuivi le patron des Dodger's. On n'est pas là pour faire la loi. On nous a mis un couteau sous la gorge, un calibre sur la tempe. On s'est défendu, on était dos au mur, on est obligé de se défendre. C'est bien qu'au bout de 5 ans, ils s'aperçoivent qu'il faut qu'ils discutent avec les gens qui vivent le club au jour le jour, qui sont le club, qui sont à l'intérieur du club." Le début de la réconciliation ?