Quand Sam Allardyce accuse la Premier League de vouloir la relégation de son équipe

Le technicien anglais pointe du doigt le calendrier.

Sam Allardyce, le manager de West Bromwich Albion (19e) accuse la Premier League de vouloir la relégation de son équipe en Championship. En effet, le technicien anglais crie à l'injustice en pointant du doigt le calendrier du championnat anglais. Soixante heures seulement après la défaite à domicile jeudi soir face à Everton (0-1), son équipe va devoir jouer contre qui Newcastle a disputé sa dernière rencontre samedi dernier.

© photonews

"Nous avions demandé à jouer lundi et ils nous ont dit ''non''. Et maintenant on joue dimanche midi ? Merci beaucoup, c'est vraiment sympa à vous la Premier League de nous aider à descendre, ou d'essayer", a lâché Allardyce dans des propos relayés par The Guardian.