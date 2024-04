Les joueurs de Westerlo copieusement hués à Gand : "On a fait une erreur, c'est leur droit"

Les supporters de La Gantoise n'ont pas oublié la parodie de football de Westerlo contre Genk en fin de rencontre. Ce samedi, les Campinois ont été copieusement hués.

Le KVC Westerlo est dans l'ensemble un club très sympathique, familial et qui ne recueillait que peu d'animosité en Jupiler Pro League. Mais ça, c'était avant le 17 mars et la parodie de football offerte durant les 10 dernières minutes de Westerlo-Genk.

L'image du club a été sévèrement écornée et du côté de La Gantoise, on en voudra certainement encore un petit temps aux Campinois. Ce samedi, lors de la spectaculaire victoire des Buffalos (3-2) contre Westerlo, les supporters locaux ont copieusement hué les joueurs adverses.

Il faut dire que Nicolas Madsen, l'un des joueurs sanctionnés pour comportement antisportif lors du match contre Genk, a marqué le 2-2 d'une belle volée... et a été légèrement provoquer les supporters gantois, récoltant des doigts d'honneur et des insultes.

Finalement battus, les joueurs de Westerlo ont quitté le terrain sous les huées. "Visiblement, ils nous en veulent toujours. On a commis une erreur contre Genk, c'est vrai", reconnaît Lucas Stassin après la rencontre.

"S'ils veulent faire ça à chaque rencontre, c'est leur droit le plus strict. De notre côté, c'est du passé. On a joué un bon match et proposé du bon football", conclut l'attaquant, auteur du but d'ouverture après 2 minutes.