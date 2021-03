Thibaut Courtois : "Je me sens moins apprécié en Belgique qu'en Espagne"

Le gardien des Diables Rouges a abordé sa notoriété et il sent moins de soutien venant de Belgique.

Dans un long entretien exclusif accordé à Het Laatste Nieuws, Thibaut Courtois a évoqué sa notoriété en Belgique et il estime qu'il se sent mieux apprécié en Espagne : "Je ne veux pas passer pour une victime mais aujourd'hui, j'ai l'impression que tout ce que je fais devient normal. Lors de mon passage à l'Atlético, j'ai reçu des éloges de la part de nombreuses personnes. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'évoluer au haut niveau dans le plus grand club du monde est devenu quelque chose de banal".

Thibaut Courtois a notamment évoqué le gala du Sportif de l'année : "J'ai trouvé cela risible de ne pas être parmi les nominés pour le titre de Sportif de l'année (ndlr : remporté par Wout Van Aert devant Romelu Lukaku). En effet, je me sens plus apprécié en Espagne voire même dans d'autres pays qu'en Belgique".