Clap de fin : le Bayer Leverkusen et Loïs Openda marquent l'histoire de la Bundesliga

La dernière journée de Bundesliga s'est achevée aujourd'hui. Tous les verdicts sont donc connus.

Loïs Openda n'a pas marqué ce weekend, mais termine tout de même la saison sur le podium des meilleurs buteurs de Bundesliga avec ces 24 réalisations.

Le Diable Rouge reste à bonne distance des 28 buts de Serhou Guirassy ou de l'extraterrestre Harry Kane (36 buts). Son plus proche poursuivant, un certain Deniz Undav, est à 18 buts. De quoi largement rentabiliser les 40 millions dépensés par Leipzig cet été.

Jamais un Belge ne s'était ainsi invité sur le podium des attaquants les plus prolifiques du championnat allemand. En une saison, Loïs Openda s'est déjà hissé à la septième place des meilleurs buteurs belges de Bundesliga. Le précèdent encore Daniel Van Buyten, Marc Wilmots, Roger Van Gool, Emile Mpenza, Dodi Lukebakio et Thorgan Hazard, auteur de 43 buts en 234 matchs pour Dortmund et Monchengladbach.

Le Bayer Leverkusen invaincu

Auteur d'un partage 2-2 à Francfort, Leipzig finit à la quatrième place du classement, derrière le Bayern Munich, surprenant troisième derrière Stuttgart et Leverkusen.

Le Bayer s'est d'ailleurs à nouveau imposé (victoire 2-1 face à Augsbourg), devenant ainsi la première équipe à ne pas connaître la moindre défaite sur une saison de Bundesliga. Et dire qu'il y a encore la Coupe d'Allemagne et l'Europa League à aller chercher pour les hommes de Xabi Alonso.