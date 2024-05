Une nouvelle place en Premier League dès la saison prochaine pour Vincent Kompany ?

Brighton vient de confirmer le départ de son entraîneur Roberto De Zerbi. Vincent Kompany fait partie des profils cités pour le remplacer.

La nouvelle a été officialisée dans l'après-midi : demain, Roberto De Zerbi dirigera face à Manchester United son dernier match sur le banc de Brighton. Les Seagulls ont annoncé la fin de la collaboration avec celui qui avait brillamment pris la succession de Graham Potter.

En 88 matchs dans le Sussex, De Zerbi a conquis les observateurs par le jeu prôné, particulièrement audacieux par sa manière d'attirer le pressing adverse pour mieux le contourner.

Dixième cette saison, Brighton s'était hissé jusqu'à la sixième place il y a un an. Une plume de plus au chapeau de l'entraîneur italien, déjà apprécié pour son travail au Shakhtar Donetsk et à Sassuolo.

Une page se tourne à Brighton

Un héritage que le club cherche désormais à faire perdurer. Selon Sacha Tavolieri, Vincent Kompany fait partie des profils sur la liste de Brighton pour succéder à De Zerbi. La philosophie de Vince The Prince pourrait assurer une certaine continuité.

Mais rien n'est fait : jusqu'à présent, Kompany a toujours clamé qu'une relégation ne changeait rien à son avenir à Burnley et qu'il préparait la saison prochaine avec les Clarets. De son côté, Brighton songe évidemment à d'autres entraîneurs. Russel Martin (Southampton) et Kieran McKenna (Ipswich) sont également cités.