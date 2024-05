Anderlecht et le Club de Bruges premiers supporters du Cercle face à l'Union : "Même si nos équipes sont amies..."

Le Cercle Bruges affrontera l'Union Saint-Gilloise dimanche après-midi. Les Bruxellois doivent gagner pour rester en course pour le titre, mais cela ne sera pas facile.

Dimanche sera une journée importante pour le football belge. Mais avant le topper entre Anderlecht et le Club de Bruges, l'Union se déplace au Cercle de Bruges.

Le Cercle joue encore pour une qualification européenne et fera tout pour l'obtenir. "Au minimum, nous serons cinquièmes, mais nous ne nous contenterons pas de cela. Notre ambition a toujours été de faire mieux et c'est pourquoi nous voulons finir quatrièmes et avons encore besoin de points dans les matchs restants", a déclaré l'entraîneur Miron Muslic, dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

"Ce sera un match ouvert à la fois contre l'Union et lors du derby contre le Club le weekend d'après. L'Union et le Cercle sont amis, les supporters sont proches et c'est magnifique, mais dimanche nous ne ferons pas de quartier et nous voulons battre l'Union pour la deuxième fois consécutive" prévient-il.

Confirmer après les succès contre Genk et l'Antwerp

Jeudi, l'équipe s'est détendue autour d'une partie de paintball en guise de teambuilding. Un barbecue a également été organisé chez Warleson : "C'était nécessaire pour passer un peu plus de temps ensemble. L'ambiance dans ce groupe est géniale, tout le monde est très proche et c'est agréable de faire des activités ensemble".

En tout début de Playoffs, le Cercle avait marqué à deux reprises lors des dix premières minutes au Parc Duden. Les Groen en Zwart s'étaient finalement imposés 2-3. Le début de match sera-t-il aussi agité ?