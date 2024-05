Toujours pas de Vertonghen ou d'Ashimeru face à Bruges, une jeune promesse de retour dans la sélection d'Anderlecht

Anderlecht a dévoilé le groupe retenu par Brian Riemer pour le match de demain contre le Club de Bruges. Tristan Degreef est de retour dans la sélection.

Plus besoin de vous rappeler l'enjeu du topper de demain dans la course au titre. Anderlecht et le Club de Bruges sont à égalité à la première place du classement, bien que l'arrondi soit favorable aux Mauves.

Brian Riemer doit faire face à plusieurs absences pour cette rencontre décisive. Outre la blessure longue durée de Thorgan Hazard, le Sporting devra composer sans Jan Vertonghen et Majeed Ashimeru, mais aussi sans Thomas Delaney suspendu.

Autant de noms dont personne ne sera surpris de constater les absences dans la sélection. Pour le reste, pas de grosses surprises à signaler. Sorti par précaution à la mi-temps contre Genk, Yari Verschaeren sera bien de la partie.

Degreef de retour

En l'absence de Vertonghen, Amando Lapage est à nouveau repris, tout comme Tristan Degreef. Le milieu offensif de 19 ans est une grande satisfaction des RSCA Futures (3 buts et 5 assists en D1B) mais n'avait pas été appelé lors de ces Playoffs. En phase classique, il avait en revanche pris place à six reprises sur le banc, pour une montée au jeu.

Amadou Diawara, relégué dans le noyau B et poussé vers la sortie cet été, n'est plus repris.