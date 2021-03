🎥 Premier League : Manchester United fait tomber le leader à l'Etihad Stadium !

Manchester City et United offraient le choc du week-end en Premier League lors de la 27e journée.

Avant la partie, Manchester City comptait 12 points d'avance sur son dauphin et 14 sur son adversaire du jour, et souhaitait frapper un grand coup dans la course au titre. En face, les Red Devils pouvaient relancer l'intérêt du championnat en cas de victoire, avec encore dix journées à jouer après le derby.

Mené par son capitaine Kevin De Bruyne, City était pourtant surpris d'entrée de jeu. Gabriel Jesus fauchait Anthony Martial dans la surface. Bruno Fernandes (2e) transformait le penalty. Le derby était lancé.

Les Red Devils se regroupaient bien ensuite, et conservaient leur avance face à des Citizen dominateurs mais en manque de tranchant et d'efficacité pour faire la différence. KDB s'illustrait notamment juste avant la pause sur coup franc, mais sa frappe était bien détournée par Henderson.

Après la pause, United rejouait le même tour aux Citizens, avec un but très rapide. Cette fois, c'est Luke Shaw (52e) qui trompait Ederson d'un tir croisé au terme d'une belle action. United refermait à nouveau le jeu après cela, et faisait face aux assauts répétés des joueurs de City. Mais le mur rouge restait solide et remportait le derby pour la 3e fois de suite à l'Etihad (toutes compétitions confondues).

Grâce à sa victoire, United passe devant Leicester à la seconde place alors que City voit sa série de 21 victoires de suite stoppée.