🎥 Radja Nainggolan soulagé: "Je commençais à être inquiet"

Radja Nainggolan aura dû attendre un peu plus que d'habitude, mais il a enfin débloqué son compteur. Au meilleur moment pour Cagliari.

Il aura donc fallu attendre le 7 mars pour voir enfin Radja Nainggolan inscrire son premier but de la saison. Une attente inhabituelle pour l'ancien Diable Rouge, buteur en Serie A pour la... onzième saison consécutive.

"Je commençais à être un peu inquiet, parce que je marque toujours au moins un but en championnat et que ce n'était pas encore arrivé. Maintenant, c'est fait et ça fait du bien", explique-t-il sur le site web du club.

À la lutte pour le maintien

D'autant que son but a permis à Cagliari d'arracher un point important, contre la Sampdoria, à la 96e minute. "Tous les points comptent", insiste-t-il. "Physiquement et mentalement, nous sommes sur la bonne voie."

17es de Serie A, les Sardes n'ont que deux points d'avance sur la zone rouge et ne sont donc pas encore rassurés dans le bas de tableau.