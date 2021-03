Nouvelle humiliation pour Marseille : "La honte, il n'y a pas de mots"

L'OM a été éliminé par le Canet Roussillon FC (2-1), pensionnaire de National 2 ce dimanche soir en Coupe de France.

Après une mauvaise campagne en Ligue des champions et un piètre exercice en Ligue 1, l'Olympique de Marseille a subi une nouvelle humiliation ce dimanche soir en se faisant sortir par le Canet Roussillon FC (2-1), pensionnaire de National 2 (division 4) en Coupe de France.

Le capitaine du soir, Boubacar Kamara n'a pas mâché ses mots à l'issue de la rencontre. "La honte. Il n'y a pas de mots. On a fait de la merde et faudra payer. Il n'y a rien qui allait, je ne sais même pas quoi vous dire, on a fait de la merde. Le résultat est juste. On sait tous que c'est difficile cette saison, mais ce n'est pas une excuse. On joue contre une N2, on est professionnels, on ne doit pas perdre, c'est une grosse erreur", a confié le Phocéen au micro d'Eurosport.