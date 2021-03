Un icône conseille le Real Madrid concernant Sergio Ramos

Dans l'état actuel des choses, le capitaine merengue se dirige vers la sortie à Bernabeu vu qu'il n'a pas prolongé le contrat qui expire au terme de la saison en cours.

Fernando Hierro a indiqué aux dirigeants du Real Madrid qu'ils feraient mieux de conserver Sergio Ramos dans leur effectif. En fin de contrat au terme de la saison, le défenseur central n'a pas trouvé d'accord avec la Casa Blanca pour prolonger. Une surprise pour beaucoup et certains clubs européens tentent de signer l'Espagnol.

La légende du club merengue, Fernando Hierro a fait connaître son opinion à El Confidencial à propos de son champion du monde et ex-protégé en sélection. "Je pense que nous sommes très similaires, de par notre caractère et notre façon d'être. Nous avons également une très bonne relation. Sergio est une légende du Real Madrid et j'espère qu'il terminera sa carrière sportive dans ce club. Je pense que des joueurs comme lui devraient finir dans un grand club. Sur le plan sportif, il a des conditions que je n'avais pas et pour moi, il est le meilleur défenseur central de l'histoire du club. C'est clair pour moi en raison de tout ce qu'il a représenté et je suis heureux pour lui, sans aucun doute", a conclu Hierro.