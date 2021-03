Héros du PSG, du Borussia, de Porto: à qui le trophée de Joueur de la semaine?

Ils ont brillé sur quatre pelouses différentes et peuvent espérer s'ajouter à la liste prestigieuse des Joueurs de la semaine en Ligue des Champions.

Porto, le Borussia Dortmund, Liverpool et le PSG: la Ligue des Champions tient ses quatre premiers qualifiés pour les quarts de finale. Et chacun de ses qualifiés place un des siens parmi les nommés pour le titre de Joueur de la Semaine.

Sergio Oliveira, auteur d'un doublé à Turin et homme de la qualification de Porto. Erling Haaland, qui a inscrit les 19e et 20e buts de sa carrière en Ligue des Champions. Fabinho, patron du milieu de terrain lors de la victoire de Liverpool contre Leipzig. Et, bien entendu, Keylor Navas, presque infranchissable contre le Barça et qui a permis au PSG de ne pas se faire trop peur mercredi soir.