Ligue des Champions: Liverpool inonde à nouveau l'équipe de la semaine

Aux côtés de quelques incontournables, les Reds ont fait recette dans l'équipe de la semaine en Ligue des Champions.

Comme après leur match aller, les Reds ont profité de leurs excellentes prestations individuelles pour dominer l'équipe de la semaine en Ligue des Champions: il y a en effet six joueurs de Liverpool dans le onze type des premiers huitièmes de finale retour.

Les deux buteurs, Mo Salah et Sadio Mané, mais aussi trois défenseurs (Nathan Phillips, Trent Alexander-Arnold et Ozan Kabak) ainsi que Fabinho y trouvent place. À leurs côtés, on retrouve les autres héros de la semaine: les doubles buteurs Sergio Oliveira (Porto) et Erling Haaland (Dortmund) et l'infranchissable Keylor Navas. Deux autres doubles buteurs complètent l'effectif: Federico Chiesa (Juventus) et Youssef En-Nesyri (Séville).