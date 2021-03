Premier League : Faux pas d'Everton surpris à domicile

Everton accueillait Burnley dans une rencontre comptant pour la 28e journée de Premier League.

La Premier League entre dans la dernière ligne droite de la saison avec encore dix rencontres à jouer, plusieurs équipes ont encore quelque chose à jouer.

C'est le cas d'Everton qui espère accrocher l'Europe et Burnley qui n'est qu'à 4 points de la zone rouge.

Et ce sont les visiteurs qui lançaient le match, Wood (13e) ouvrait le score avant que McNeil (24e) ne double la mise peu après bien servi par l'ancien Brugeois Matěj Vydra.

Les hommes de Carlo Ancelotti étaient secoués d'entrée de jeu mais parvenaient à se reprendre, et c'est le buteur maison Calvert-Lewin (32e) qui relançait les Toffees dans le match, mais ceux-ci perdaient Jordan Pickford sur blessure avant le repos.

Plus aucun but n'était marqué ensuite, Burnley tenait bon et Everton ne trouvait pas la faille pour égaliser. Les hommes de Sean Dyche se donnent de l'air en bas de classement et s'éloignent de la zone rouge. Everton reste 6e.