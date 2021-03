Premier League : Leandro Trossard (buteur) permet à Brighton de prendre un peu d'air

Un joli duel au programme de cette 28e journée de championnat anglais entre Southampton et Brighton.

Au final, Brighton a mis fin à sa série négative en s'imposant 2-1 grâce un but de Leandro Trossard. Lewis Dunk mettait les siens devant peu après le quart d'heure de jeu (16e) avant de voir Che Adams égaliser onze minutes plus tard pour les Saints (27e), 1-1. En deuxième période, Trossard permettra aux Seagulls de reprendre les commandes de la rencontre et de s'imposer.

Avec ce résultat, Brighton prend un peu d'air et passe seizième tandis que Southampton reste 14e.